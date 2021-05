Juve fuori dalla Serie A, clamoroso dossier sul tavolo della Figc: "Superlega, le regole sono regole" (Di martedì 11 maggio 2021) Una Serie A senza Juventus? L'ipotesi è sul tavolo e a rivelarlo non è una qualche indiscrezione di stampa, ma il presidente della Figc Gabriele Gravina in persona. "Le norme sono chiare - ha spiegato il numero uno della Federcalcio a margine di un evento a Napoli -: se al momento dell'iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti". Si prospetta, insomma, un nuovo terremoto stile Calciopoli anche se in questo caso gli arbitri non c'entrano. In ballo, "solo" (si fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) UnaA senzantus? L'ipotesi è sule a rivelarlo non è una qualche indiscrezione di stampa, ma il presidenteGabriele Gravina in persona. "Le normechiare - ha spiegato il numero unoFedercalcio a margine di un evento a Napoli -: se al momento dell'iscrizione al prossimo campionato lantus farà ancora partenon potrà partecipare allaA. Dispiacerebbe per i tifosi ma le: valgono per tutti". Si prospetta, insomma, un nuovo terremoto stile Calciopoli anche se in questo caso gli arbitri non c'entrano. In ballo, "solo" (si fa ...

Advertising

juventusfc : 29' | OCCASIONE JUVE! @chiellini trova il tempo giusto dell'inserimento su cross da sinistra e colpisce di testa. P… - FBiasin : #Gravina: 'Se al momento dell'iscrizione alla prossima #SerieA la #Juve non si ritirerà dalla #Superlega, sarà fuor… - Gazzetta_it : #Gravina “ #Juve fuori dal campionato se resta in #Superlega ” - Nata_lino : RT @Boboj29: Gravina 'Fuori dalla serie A se la Juve e' ancora in Superlega , dispiacerebbe per i tifosi , ma le regole sono regole e valgo… - Dalla_SerieA : Corsa Champions: in 5 per 3 posti. Atalanta, Napoli e Milan favorite. Juve fuori? - -