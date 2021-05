Violenti scontri a Gerusalemme | i poliziotti israeliani rispondono al lancio di pietre con i gas stordenti – I video

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’ultimo venerdì di Ramadan asi conclude nella violenza: nel complesso della moschea di Al-Aqsa sono scoppiati duritra la polizia israeliana e i fedeli musulmani rimasti a protestare, dopo la preghiera della sera, in sostegno agli sfratti che stanno subendo i palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?hya Miras Derne?i (@ihyamiras.tr) La rappresaglia degli agentisarebbe iniziata in seguito alla sassaiola partita dai fedeli palestinesi. Le forze di polizia hanno reagito in tenuta antisommossa, lanciando gastra la folla. Tra i manifestanti si segnalano diversi feriti. Due, invece, gli arrestati. Le proteste hanno investito non solo la cosiddetta Spianata delle Moschee, ma ...