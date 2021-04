Amici: svelato il nome del nuovo eliminato (Di giovedì 22 aprile 2021) Amici domani sera tornerà con la sesta puntata del serale e durante le tre manche sono finiti al ballottaggio i cantanti Raffaele e Deddy ed il ballerino Samuele. Se il terzo è stato salvato dai professori, gli altri due hanno scoperto l’esito in casetta. Ad aver avuto la peggio, come rivelato su Twitter da una talpa presente alla registrazione, è stato il cantante Raffaele. I due allievi hanno cantato i loro inediti: per Deddy “Il cielo contro mano” e “La prima estate”, invece per Raffaele “Tasto Reset”e “Focu meu”. Al ballottaggio anche il ballerino Samuele ma è stato salvato per primo. Notizia confermata, Ciao Raffaele in bocca al lupo #Amicispoiler @leemilydi qctvs pic.twitter.com/8xuBPUzU1p — Quellochetuttivoglionosapere (@Quellochetutti1) April 22, 2021 Raffaele segue così le orme di Martina Miliddi, Enula, Rosa Di Grazia, Tommaso Stanzani, ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 aprile 2021)domani sera tornerà con la sesta puntata del serale e durante le tre manche sono finiti al ballottaggio i cantanti Raffaele e Deddy ed il ballerino Samuele. Se il terzo è stato salvato dai professori, gli altri due hanno scoperto l’esito in casetta. Ad aver avuto la peggio, come rivelato su Twitter da una talpa presente alla registrazione, è stato il cantante Raffaele. I due allievi hanno cantato i loro inediti: per Deddy “Il cielo contro mano” e “La prima estate”, invece per Raffaele “Tasto Reset”e “Focu meu”. Al ballottaggio anche il ballerino Samuele ma è stato salvato per primo. Notizia confermata, Ciao Raffaele in bocca al lupo #spoiler @leemilydi qctvs pic.twitter.com/8xuBPUzU1p — Quellochetuttivoglionosapere (@Quellochetutti1) April 22, 2021 Raffaele segue così le orme di Martina Miliddi, Enula, Rosa Di Grazia, Tommaso Stanzani, ...

