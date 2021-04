Usa ora sconsigliano viaggi in 116 paesi (Italia inclusa) (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiunto 116 paesi nella categoria "Level 4" ("do not travel", cioè "non viaggiare") del Travel Advisory sul suo sito internet, a causa della pandemia da Covid 19. Prima del nuovo aggiornamento, riporta l'agenzia Reuters, soltanto 34 paesi rientravano nel livello 4 "Do not travel", mentre ora sono ben 150 su circa 200 paesi considerati dal sito.Fra i paesi aggiunti ora al livello 4 c'è anche l'Italia, rispetto alla quale l'advisory menziona esplicitamente il rischio legato al Covid19, precisando che i viaggiatori diretti in Italia dovrebbero anche "prendere precauzioni aggiuntive a causa del terrorismo". Raccomandazioni analoghe riguardano la Gran Bretagna, la Germania e il Belgio, mentre nel caso di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiunto 116nella categoria "Level 4" ("do not travel", cioè "nonare") del Travel Advisory sul suo sito internet, a causa della pandemia da Covid 19. Prima del nuovo aggiornamento, riporta l'agenzia Reuters, soltanto 34rientravano nel livello 4 "Do not travel", mentre ora sono ben 150 su circa 200considerati dal sito.Fra iaggiunti ora al livello 4 c'è anche l', rispetto alla quale l'advisory menziona esplicitamente il rischio legato al Covid19, precisando che iatori diretti indovrebbero anche "prendere precauzioni aggiuntive a causa del terrorismo". Raccomandazioni analoghe riguardano la Gran Bretagna, la Germania e il Belgio, mentre nel caso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa ora Conte: 'La pressione si sente, ma il traguardo è vicino. E sulla Superlega...' Antonio Conte diventa psicologo con vista scudetto. Dopo i richiami alla calma quando l'Inter viaggiava a tutta velocità, ora che pressione e fatica si fanno sentire il tecnico leccese usa parole più incoraggianti per il suo gruppo e ammette che, malgrado l'1 - 1 di Spezia, il traguardo rimane vicino: "E' inevitabile che ...

Svolta Ue sul clima alla vigilia del vertice di Biden: neutralità climatica entro il 2050 ... l'Ora della Terra, l'evento globale del Wwf per sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi ... I grandi del mondo - E allora occhi puntati su Biden e sul leader cinese Xi Jinping poiché Cina e Usa ...

Usa: sparatoria a Long Island, vittima è dipendente negozio - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa ora sconsigliano viaggi in 116 paesi (Italia inclusa) Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiunto 116 paesi nella categoria “Level 4” (“do not travel”, cioè “non viaggiare”) del Travel Advisory sul suo sito internet, a causa della pandemia da ...

Florentino Perez ora fa la vittima: "Ci hanno voluto uccidere" Il patron del Real Madrid, ospite in radio: "Mai visto tanta aggressività contro di noi da parte di gente che teme solo di perdere i propri privilegi" ...

