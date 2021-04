Xiaomi approfitta dello stop a Huawei Ma il Congresso Usa…

(Di giovedì 15 aprile 2021)sarà “la prossima”? È il timore di due deputati repubblicani: Andrew Garbarino, membro della sottocommissione Cybersecurity, e John Katko, membro della commissione Homeland security. In una lettera indirizzata ai dipartimenti Homeland security e Commercio, i due membri della Camera dei rappresentanti chiedono informazioni sulle contromisure che l’amministrazione intende assumere nei confronti delle aziende cinesi che cercano di riempire il vuoto dirischiando di compromettere la supply chain tecnologica degli Stati Uniti. “Nello specifico, siamo preoccupati per l’ascesa dell’azienda tecnologica cinese, che ha recentemente lanciato diversi nuovi smartphone di fascia alta con l’obiettivo di riempire il vuoto consumer lasciato da”, scrivono. “Condividiamo le gravi ...

