Malattie rare, ematologa: 'Profilassi gold standard terapia per pazienti emofilici' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "La Profilassi è il gold standard della terapia per i pazienti emofilici. Con la Profilassi infatti si prevengono i microsanguinamenti e in particolare le emorragie articolari, evitando quindi lo sviluppo dell'artropatia emofilica. Con l'avvento di nuovi farmaci quali i concentrati a lunga emivita e la terapia non sostitutiva, i medici hanno la possibilità di scegliere tra una serie di opzioni, per offrire una terapia di Profilassi personalizzata, a misura delle esigenze di ogni paziente". Lo ha detto Cristina Santoro, ematologa del Policlinico Umberto I di Roma, nel suo intervento in occasione dell'incontro online organizzato da 'Articoliamo', campagna sostenuta da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Laè ildellaper i. Con lainfatti si prevengono i microsanguinamenti e in particolare le emorragie articolari, evitando quindi lo sviluppo dell'artropatia emofilica. Con l'avvento di nuovi farmaci quali i concentrati a lunga emivita e lanon sostitutiva, i medici hanno la possibilità di scegliere tra una serie di opzioni, per offrire unadipersonalizzata, a misura delle esigenze di ogni paziente". Lo ha detto Cristina Santoro,del Policlinico Umberto I di Roma, nel suo intervento in occasione dell'incontro online organizzato da 'Articoliamo', campagna sostenuta da ...

Advertising

italiaserait : Malattie rare, ematologa: ‘Profilassi gold standard terapia per pazienti emofilici’ - danielarom12570 : RT @Emilystellaemi2: Un aiuto per le malattie rare ??????? - danielarom12570 : RT @Emilystellaemi2: @ProyectoSayen @SantinaBiondo @raqsanchezsilva UN AIUTO PER LE MALATTIE RARE ?RT RT RT RT ???????? - lifestyleblogit : Malattie rare, ematologa: 'Profilassi gold standard terapia per pazienti emofilici' - - TV7Benevento : Malattie rare, ematologa: 'Profilassi gold standard terapia per pazienti emofilici'... -