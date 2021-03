La furia degli albergatori | “All’estero sì? Allora si viaggi in sicurezza anche in Italia”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Le vacanze pasqualihanno mandato su tutte le furie glini. Soprattutto quelli che hanno attività che vengono in questo modo ulteriormente derise e umiliate. Federalberghi Roma definisce la nuova ordinanza del Ministro della Salute Speranza che dispone, oltre ai tamponi negativi, l’obbligo di 5 giorni di quarantena al rientro dai, un controsenso intollerabile. Per il Presidente Giuseppe Roscioli – sentito da affarni.it – si è scelto di punire ingiustamente agenzie die tour operator senza al contempo apportare alcun aiuto al turismo interno.“Nessuno ci ha ancora chiarito né la logica delle disposizioni che permettevano di recarsi in altri Paesi ma non di spostarsi in, né di quelle successive riguardanti ...

ditoeluna : @hele_fr Hanno sfruttato la furia masochista degli albergatori e ristoratori contro gli italiani che vanno all’este… - VelocitaSmodata : Voi, che cambiate account perché vi hanno sospeso il giocattolo a furia di sparare fake news, sappiate che se minch… - TurcoWeverton : Gli Unidentified? Se fosse stato per la furia degli Unidentified, io oggi non sarei neanche laureato. Quindi, odi… - MRZ1977 : RT @franvanni: @FranzGualdi Hai ragione. A furia di accorciare il messaggio, l'ho accorciato troppo. Il concetto è '... un piano vaccinale… - franvanni : @FranzGualdi Hai ragione. A furia di accorciare il messaggio, l'ho accorciato troppo. Il concetto è '... un piano v… -

