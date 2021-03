Atlantia | prorogato al 27 marzo il termine per la revisione dell’offerta per ASPI

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha prolungato il negoziato con Cassa depositi e prestiti per la vendita dell’88% (la sua intera partecipazione) di Autostrade per l’Italia, con l’obiettivo di farsi recapitare un nuova e migliore proposta dalla cordata capitanata da CDP. Il CdA “ha preso atto della disponibilità avanzata con lettera del 122021 da parte del consorzio composto da CDP Equity S.p.A., The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie Infrastructure and Real Assets Limited di estendere fino al 272021 il periodo di validitàvincolante, presentata in data 24 febbraio 2021?, si legge in una nota. “Il consiglio ha accolto tale disponibilità – prosegue la nota – con l’intento di verificare la possibilità di introdurre i necessari sostanziali ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia prorogato

Il consiglio di amministrazione diha prolungato il negoziato con Cassa depositi e prestiti per la vendita dell'88% (la sua intera partecipazione) di Autostrade per l'Italia, con l'obiettivo di farsi recapitare un nuova e ...Il consiglio di amministrazione diha preso atto della disponibilità avanzata da parte del consorzio composto da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets Limited di ...Il board di Atlantia oggi ha concesso proroga a 27 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Ancora 10 giorni per trovare un accordo di massima su cui costruire il riassetto di ...(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha prolungato il negoziato con Cassa depositi e prestiti per la vendita dell'88% (la sua intera partecipazione) di Autostrade per ...