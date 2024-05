Vi racconto una storia - il libro di Edoardo Leo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 2 maggio 2024) ROMA – “Dopo anni ed anni di parole e storie raccontate in tutta italia era arrivato il momento di fissare delle immagini per sempre. Avevo in testa migliaia di ricordi e “fotografie” di questo lungo viaggio fatto con un unico spettacolo nel posto in cui mi sento a casa: il teatro. Questo è unfotografico nel quale ho voluto inserire ricordi e confessioni. Un ‘backstage’ dei miei pensieri su come e quando questo spettacolo è nato e su cosa è diventato durante il viaggio. Abbiamo inziato a venderlo nei teatri durante la tournee ma ora è in preorder in tutte le librerie e gli store online e in libreria dal 13 maggio”. Così sui socialLeo, che si appresta a pubblicare “Viuna” (Ribalta Edizioni),il cui titolo richiama lo spettacolo teatrale “Ti ...