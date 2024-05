Ipnosi da smartphone - esperto | Appello al Concertone? Non basta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Milano, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Enzo Di Frenna, da anni paladino anti-tecnostress, ha un nome per il fenomeno che si è potuto osservare fra il pubblico aldell'1 maggio: "collettiva da", la chiama. "La si vede ai concerti", dove ormai gli spalti sono illuminati a giorno dalle luci blu dei telefonini, con la videocamera immancabilmente attivata, "ma banalmente anche in metropolitana, dove praticamente tutti viaggiano con la testa china sullo schermo". E gli appelli, come quello lanciato da Achille Lauro al pubblico che ieri affollava il Circo Massimo di Roma ("Tutti i cellulari in tasca, grazie. Domani lo raccontate", ha detto il cantante), o quello lanciato appena qualche giorno prima persino dal Papa ("Lascia il cellulare e incontra le persone"), "nonno", evidenzia all'Adnkronos ...