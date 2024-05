Lo smarrimento romano di Patrik Schick

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) A volte una carriera intera finisce per essere racchiusa in una frazione di secondo. Una parte per il tutto, in una sineddoche ingenerosa si trasforma in una prigione senza via di uscita. Lo sa bene, l’attaccante che la Roma ha pagato più di Batistuta e che da sette anni è intrappolato nei 42 secondi di un filmato. È il 23 dicembre del 2017 e i giallorossi di Eusebio Di Francesco stanno perdendo 1-0 in casa della Juventus. Al minuto numero 93 un rimpallo sulla trequarti difensiva bianconera lancia il ceco verso la porta avversaria. Patrick alza la testa e comincia a correre tutto solo. Fa un passo. Due passi. Tre passi. Fino ad arrivare a sette. Poco prima di entrare in area si aggiusta il pallone con il sinistro e alza la testa. Con il prato verde dello Stadium che all’improvviso sembra lungo come il campo di Holly e Benji. Con la ...