Incidente A14 oggi - lunghe code tra Faenza e Imola

Modena, 2 maggio 2024 – attraversava la strada sotto la pioggia battente, con un ombrello per coprirsi, quando è stata investita: è morta dopo due ore dal ricovero in ospedale una donna di 84 anni, A.A., in seguito all’Incidente avvenuto il primo maggio poco dopo le 20 in via Ciro Menotti, ...

Continua a leggere>>