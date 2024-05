Un grosso albero cade su un palazzo in zona San Giovanni | evacuati tre appartamenti

(Adnkronos) – Un grosso albero è caduto in via Latina, all'incrocio con via Cameria a Roma, ed è finito su un palazzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo, ma in via precauzionale sono stati evacuati tre appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma che stanno ...

albero pericolante cade su un palazzo, evacuati tre appartamenti. E' successo questa mattina, intorno alle ore 11 circa, in via Latina, all'incrocio con via Cameria, nella zona Appio Latino. Un albero di grosse dimensioni si è adagiato su un palazzo colpendo, oltre i balconi, anche delle auto ...

