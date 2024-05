In Champions League non si sa più difendere?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Quindi innon sanno? Le migliori difese al mondo, o almeno quelle piene di difensori costosi – ah che truffa, i difensori costosi, pensa chi il calcio sente di conoscerlo davvero – prendono gol che, come si dice, neanche in terza categoria, neanche nei tornei amatoriali, la conclusione non può che essere questa: innon sanno più. Sono ipotesi che sono tornate a circolare dopo le gare d’andata delle due semifinali, entrambe decise da gol in cui almeno un difensore non è sembrato perfetto. Parlo in particolare del primo gol del Real Madrid all’Allianz Arena, con Kim che rompe la linea per uscire aggressivo su Vinicius solo per essere aggirato, e quello subito dal PSG in casa del Borussia Dortmund, con un lancio dalla difesa a palla ...