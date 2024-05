Isola dei Famosi - stasera salta di nuovo la puntata | perché e quando va in onda

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'deiancora. Oggi giovedì 2 maggio ladel surviving show condotto da Vladimir Luxuria non andrà in. Ad anticiparlo era stata la stessa conduttrice al termine della diretta di lunedì 29 aprile: "Ci rivediamo lunedì 6 maggio". Al posto dell’deiquesta sera va inla soap turca ‘Terra Amara’, che sta ormai diventando un passepartout per tappare i buchi di una programmazione che ormai troppo spesso sta facendo acqua. Quindi non giovedì 2 maggio, come sarebbe dovuto essere da palinsesto. La stessa cosa era avvenuta giovedì scorso, il 25 aprile. La motivazione era quella più "ufficiale" possibile, ovvero il fatto che fosse proprio la Festa della Liberazione e che quindi quello dell'...

