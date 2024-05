Agricoltura - torna Spighe Verdi | la sfida tra i Comuni rurali sulla sostenibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 - Passa anche dalla Toscana la corsa alle candidature per la certificazione2024, che premia iche si impegnano in prima linea per favorire lo sviluppo sostenibile. C’è tempo fino al 22 maggio per candidarsi al riconoscimento assegnato ogni anno dal programma nazionale della Fee – Foundation for Environmental Education (l’organizzazione che rilascia nel mondo anche il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere), in collaborazione con Conf. Fee ha ideato il programmaper guidare i, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera ...