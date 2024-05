Novità a sinistra | dare della bocc*** a Meloni è provocazione artistica

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Di cosa stupirsi, in fondo? Se Roberto Saviano rivendica il diritto di“bastarda” la premier e Luciano Canfora di definirla “neonazista nell’animo”, perché tal Gennarone da Foggia – sedicente artista – non dovrebbe sentirsi legittimato riferirsi a Giorgiacon l’epiteto di “bocc…ara”? Ci scusiamo con il lettore, e anche col premier, ma non inserire nel titolo l’epiteto incriminato sarebbe stato ingiusto verso la verità. Prima la cronaca. Ieri, Primo Maggio, ci siamo dovuti sorbire i soliti Concertoni diffusi in tutta Italia, per fortuna attenuati dalla pioggia benedetta. A Foggia, però, non hanno mancato di trasformare il palco in un podio per la gara all’insulto alla. A vincere a mani basse è stato il rapper Gennarone che, microfono in mano, dal Parco San Felice ha urlato: “L’Italia sta vivendo ...