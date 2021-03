Band napoletana annuncia azioni legali | “I Maneskin ci hanno copiato il riff” VIDEO

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è Festival di Sanremo senza polemiche, e non di rado queste interessano i vincitori. I, trionfatori sabato scorso sul palco dell’Ariston, sono chiamati a dribblare le accuse lanciate al loro indirizzo nelle ultime ore. Se ieri era stato il produttore discografico e musicista Dade a pubblicare un post inequivocabile su Instagram che denotava alcune somiglianze tra “Zitti e buoni” dellavincitrice e “F.D.T. ” degli Anthony Laszlo, oggi è laNebra a rilanciare. “Ciil, adiremo le vie. Il loro giro di chitarra è identico al nostro”. La canzone a cui si fa riferimento è “Fuoco al fuoco”, che il gruppo partenopeo lanciò nell’ormai lontano 2016: “Qui non è un discorso ...

Non c'è Festival di Sanremo senza polemiche, e non di rado queste interessano i vincitori. I Maneskin, trionfatori sabato scorso sul palco dell'Ariston, sono chiamati a dribblare le accuse lanciate al ...I Maneskin accusati di plagio dalla metal rock band napoletana dei Nebra. Il riff di «Zitti e buoni», il brano vincitore del «Festival di Sanremo», sarebbe fin troppo simile a quello del pezzo dei Neb ...