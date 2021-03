Serie A, panchina a rischio: il club ha preso una decisione (Di lunedì 8 marzo 2021) Serie A, panchina a rischio: un’altra stagione di sofferenza per uno storico club e i tifosi chiedono provvedimenti. La decisione del club Ventisei punti in altrettante giornate, una posizione in classifica che preoccupa e un gioco che non decolla. Sono i numeri ma anche la logica a fotografare la crisi della Fiorentina, salvata ieri solo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 marzo 2021)A,: un’altra stagione di sofferenza per uno storicoe i tifosi chiedono provvedimenti. LadelVentisei punti in altrettante giornate, una posizione in classifica che preoccupa e un gioco che non decolla. Sono i numeri ma anche la logica a fotografare la crisi della Fiorentina, salvata ieri solo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

salvione : Ronaldo e la rabbia per la panchina in Juve-Lazio: il retroscena - davideinno85 : RT @CorSport: #Ronaldo e la rabbia per la panchina in #JuveLazio: il retroscena - leonardobeca : RT @ClaudioMasini7: La #Fiorentina è una squadra che ad ora sarebbe in grado di retrocedere anche dalla Serie B alla C. Non so quanto possa… - SilvestriP : Tanrivermis a soli 29 anni è stato il più giovane d'Europa a conseguire il tesserino Uefa Pro, con cui teoricamente… - gjoegl : @forumJuventus Cmq può succedere un 5 maggio il problema è che ci sono 4 squadre in lotta scudetto se non succede m… -