Covid, questo matrimonio non s’ha da fare: allarme rinvii a Bologna (Di venerdì 26 febbraio 2021) BOLOGNA – Il Covid ha fermato i matrimoni. E oltre a sposi tristi sono lacrime e dolori anche per gli ‘addetti ai lavori’ del settore. “Vogliamo sapere dalla Regione una data di ripartenza. Le nostre spose hanno bisogno di risposte, altrimenti succederà che sposteranno tutto nuovamente o annulleranno addirittura”, con la conseguenza che le aziende avrebbero “due anni di fatturato nullo”. È in queste parole lo sfogo del settore dei matrimoni sceso oggi in piazza a Bologna per chiedere di ripartire: davanti al palazzo della Regione Emilia-Romagna, ci sono un centinaio tra fotografi, wedding planner, imprese di catering, ma anche musicisti, fiorai, creatori di bomboniere, persino negozi di fuochi d’artificio. E lanciano l’allarme: “Siamo ormai da troppo tempo alla canna del gas. Qui non si lavora ragazzi. I nostri sposi sfiduciati stanno nuovamente posticipando le loro nozze e le nostre aziende stanno chiudendo i battenti”, sferza il fotografo Angelo Mazzoncini, che ha promosso la manifestazione solo tramite il passaparola tra i suoi contatti e riunendo il tutto sotto il nome gruppo “Mondo eventi e wedding”. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) BOLOGNA – Il Covid ha fermato i matrimoni. E oltre a sposi tristi sono lacrime e dolori anche per gli ‘addetti ai lavori’ del settore. “Vogliamo sapere dalla Regione una data di ripartenza. Le nostre spose hanno bisogno di risposte, altrimenti succederà che sposteranno tutto nuovamente o annulleranno addirittura”, con la conseguenza che le aziende avrebbero “due anni di fatturato nullo”. È in queste parole lo sfogo del settore dei matrimoni sceso oggi in piazza a Bologna per chiedere di ripartire: davanti al palazzo della Regione Emilia-Romagna, ci sono un centinaio tra fotografi, wedding planner, imprese di catering, ma anche musicisti, fiorai, creatori di bomboniere, persino negozi di fuochi d’artificio. E lanciano l’allarme: “Siamo ormai da troppo tempo alla canna del gas. Qui non si lavora ragazzi. I nostri sposi sfiduciati stanno nuovamente posticipando le loro nozze e le nostre aziende stanno chiudendo i battenti”, sferza il fotografo Angelo Mazzoncini, che ha promosso la manifestazione solo tramite il passaparola tra i suoi contatti e riunendo il tutto sotto il nome gruppo “Mondo eventi e wedding”.

TizianaFerrario : I problemi si risolvono non si cavalcano.Questo fa un politico serio e con buon senso. Come se il problema degli it… - MediasetTgcom24 : Gb, la Regina scende in campo contro il Covid: 'Vaccinatevi' | 'Questo virus è come la peste' #reginaelisabetta… - marcobardazzi : La Casa Bianca ha cominciato a raccontare la lotta al Covid usando la visualizzazione dei dati. Quando le istituzi… - itwasworn : RT @taegiprism: il razzismo verso gli asiatici è talmente normalizzato che nemmeno viene preso con la dovuta serietà e il caso di questo ti… - godislittlemix : RT @taegiprism: il razzismo verso gli asiatici è talmente normalizzato che nemmeno viene preso con la dovuta serietà e il caso di questo ti… -