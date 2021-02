Solaro, lavori in corso al centro sportivo: in arrivo nuovi campi da paddle (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si avviano alla conclusione i primi lavori di miglioramento delle strutture del centro sportivo solarese di corso Berlinguer. Le operazioni erano state garantite dalla nuova convenzione sottoscritta nel 2019 tra l’Amministrazione Comunale di Solaro e l’azienda concessionaria Sporting Giada. Tra le opere di miglioramento delle strutture comprese nel bando di gara è stata effettuata, oltre td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si avviano alla conclusione i primidi miglioramento delle strutture delsolarese diBerlinguer. Le operazioni erano state garantite dalla nuova convenzione sottoscritta nel 2019 tra l’Amministrazione Comunale die l’azienda concessionaria Sporting Giada. Tra le opere di miglioramento delle strutture comprese nel bando di gara è stata effettuata, oltre td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Solaro, lavori in corso al centro sportivo: in arrivo nuovi campi da paddle - ilSaronno : Solaro, lavori in dirittura d’arrivo al centro sportivo: diventa ancora più bello - Andrea59749012 : RT @LuigiBrugnaro: Approvati i lavori per realizzare a Ca’ Solaro un nuovo #marciapiede! ???? Oltre 900 metri di intervento per mettere in s… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Giunta #Lavoripubblici ? Approvati in Giunta i lavori per un nuovo marciapiede di via Ca' Solaro da Via Pasqualigo all… - michael5scarpa : RT @LuigiBrugnaro: Approvati i lavori per realizzare a Ca’ Solaro un nuovo #marciapiede! ???? Oltre 900 metri di intervento per mettere in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Solaro lavori Imperia, da oggi nuovamente attivo Servizio prestito, consultazione e ricerca su prenotazione alla Biblioteca Lagorio

A porte chiuse la Biblioteca prosegue nei lavori di riordino delle collezioni e ricognizione dei ... Si svolgeranno da sabato a giovedì nello scenario del Borgo Solaro di Varazze sei giorni di festa in ...

Mozzate, Carnevale a domicilio

Mozzate, in paese il Carnevale è a domicilio grazie al rione Solaro. Mozzate, Carnevale a domicilio Alle 14.30 di sabato 20 i volontari faranno partire un corteo ... vestiti secondo il tema "lavori e ...

Solaro, lavori in corso al centro sportivo: in arrivo nuovi campi da paddle Il Notiziario Solaro, lavori in dirittura d’arrivo al centro sportivo: diventa ancora più bello

SOLARO – In dirittura d’arrivo i primi lavori di miglioramento delle strutture del centro sportivo di corso Berlinguer garantiti dalla nuova convenzione sottoscritta nel 2019 tra ...

Solaro, concorso d’arte “Noi con L’Arcimboldo”, ecco i vincitori

SOLARO – Nel mese di gennaio si è concluso il concorso d’arte “Noi con L’Arcimboldo” dell’Istituto comprensivo Regina Elena di Solaro. L’iniziativa prevedeva il ...

A porte chiuse la Biblioteca prosegue neidi riordino delle collezioni e ricognizione dei ... Si svolgeranno da sabato a giovedì nello scenario del Borgodi Varazze sei giorni di festa in ...Mozzate, in paese il Carnevale è a domicilio grazie al rione. Mozzate, Carnevale a domicilio Alle 14.30 di sabato 20 i volontari faranno partire un corteo ... vestiti secondo il tema "e ...SOLARO – In dirittura d’arrivo i primi lavori di miglioramento delle strutture del centro sportivo di corso Berlinguer garantiti dalla nuova convenzione sottoscritta nel 2019 tra ...SOLARO – Nel mese di gennaio si è concluso il concorso d’arte “Noi con L’Arcimboldo” dell’Istituto comprensivo Regina Elena di Solaro. L’iniziativa prevedeva il ...