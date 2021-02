Sequestrata discarica abusiva nel casertano | denunciato il responsabile

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dell’ordinaria attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai fenomeni illeciti, i finanzieri della Compagnia di Capua hanno individuato in una località prossima alle sponde del fiume Volturno un’area di circa 2.500 mq dove erano stati sversati illegalmente oltre 200 metri cubi di rifiuti pericolosi (scarti di lavorazioni edili, legno, plastica, metalli ferrosi, pneumatici fuori uso, guaine bituminose, bidoni contenenti vernici, bombole e pezzi di autoveicoli fuori uso). Il materiale depositato, con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, avrebbe potuto provocare gravi danni all’ecosistema, con conseguente pericolo di inquinamento irreversibile del suolo e delle acque circostanti. L’area è stataed affidata in custodia giudiziaria aldel Settore ...

Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai fenomeni illeciti, i finanzieri della Compagnia di Capua hanno individuato in una località prossima alle spo ... GIUGLIANO / CELLOLE – 'Action day' interforze nella 'Terra dei Fuochi': Giugliano in Campania (Na), Cellole (Ce). Effettuata ieri nei Comuni di Giugliano in Campania (Na) e Cellole (Ce), un'operazione ...