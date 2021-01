Covid, Comune Palermo cerca volontari contro assembramenti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Comune di Palermo, in vista della riapertura delle scuole l’1 febbraio cerca 300 volontari per assicurare una vigilanza antiassembramenti davanti agli istituti scolastici. Le associazioni e gli enti di Terzo settore palermitani che sono interessati possono dare la propria disponibilità all’assessorato compilando un modulo online entro il 29 gennaio. Lo dice il Comune Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildi, in vista della riapertura delle scuole l’1 febbraio300per assicurare una vigilanza antidavanti agli istituti scolastici. Le associazioni e gli enti di Terzo settore palermitani che sono interessati possono dare la propria disponibilità all’assessorato compilando un modulo online entro il 29 gennaio. Lo dice il

Ultime Notizie dalla rete : Covid Comune Covid: Comune Palermo cerca volontari anti assembramento - Sicilia Agenzia ANSA Imprese: Confindustria Emilia lancia piattaforma e-learning

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Accompagnare lavoratori e imprese nella trasformazione digitale del mondo del lavoro cui la pandemia Covid-19 ha impresso una accelerazione ... Un progetto, con la ...

20 positivi a San Martino di Venezze, ma tanti in isolamento fiduciario

[COVID SAN MARTINO DI VENEZZE] Il primo cittadino di San Martino di Venezze (Rovigo), Vinicio Piasentini, fa il rendiconto di quanto incide in questo periodo la pandemia all'interno del proprio comune ...

