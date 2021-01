Morte Antonella | il papà della bimba deceduta per la sfida social | “Mi fidavo”

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il padredi 10 anni morta per aver aderito allasu Tik Tok, la piccola, spiega che non la controllava perché aveva fiducia in lei. Lapiccoladi 10 anni di Palermo,dopo aver aderito alla Blackout Challenge su Tik Tok, ha sconvolto l’intera Nazione. Gli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

PALERMO - Il capoluogo regionale è a lutto per la morte della piccola Antonella Sicomero, vittima di una sfida estrema su TikTok. A soffrire di più, ...Il padre della bimba morta per la sfida su Tik Tok, la piccola Antonella, spiega che non la controllava perché aveva fiducia in lei ...