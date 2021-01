Coppa Italia, Roma-Spezia: arriva la conferma della Lega, è 0-3 a tavolino (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lega Serie A ha ufficializzato la sconfitta a tavolino della Roma per quanto concerne il match di Coppa Italia contro lo Spezia.I giallorossi nella serata di martedì avevano effettuato sei cambi nel corso del match valido per gli ottavi di finale della competizione, andando di conseguenza contro le regole. La sfida era comunque stata vinta sul campo dalla ompagine ligure che aveva inflitto un perentorio 4-2 agli uomini di Fonseca. Nel frattempo è però arrivata la nota ufficiale della Lega che ha deciso per il 3-0 a tavolino...considerato che all'esame di atti ufficiali della gara Roma-Spezia e in particolare il modulo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) LaSerie A ha ufficializzato la sconfitta aper quanto concerne il match dicontro lo.I giallorossi nella serata di martedì avevano effettuato sei cambi nel corso del match valido per gli ottavi di finalecompetizione, andando di conseguenza contro le regole. La sfida era comunque stata vinta sul campo dalla ompagine ligure che aveva inflitto un perentorio 4-2 agli uomini di Fonseca. Nel frattempo è peròta la nota ufficialeche ha deciso per il 3-0 a...considerato che all'esame di atti ufficialigarae in particolare il modulo ...

