Covid | quasi 17mila morti e 600mila casi nel mondo in 24 ore

(Adnkronos) - Sono quasi 17mila le persone che hanno perso la vita nel mondo nelle ultime 24 ore dopo aver contratto il coronavirus e circa 600mila le persone contagiate dal virus. Sono dati della Johns Hopkins University che parla di 16.899 decessi e 599.088 casi in un giorno nel mondo. In totale, sale a 2.058.551 il totale dei morti, mentre sono 96.215.324 i contagiati dall'inizio della pandemia. Sono invece 53.107.411 le persone che sono guarite a livello globale. Gli Stati Uniti risultano il Paese più colpito dalla pandemia con 24.254.144 casi e 401.763 morti. Segue l'India, con 10.595.639 casi e 152.718 morti, e il Brasile con 8.573.864 contagiati e 211.491 decessi. La Cina, Paese dove ha avuto ...

Covid, meno trapianti e crollo di donatori «Italia indietro di 5 anni»

Si continua a morire e ad aver bisogno di cure, a prescindere dal Covid. Alla conta dei danni che si è lasciato sulla strada il coronavirus Sars-CoV-2 vanno aggiunti anche quasi ...

