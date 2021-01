Cyber e 007 | il perimetro si allarga Arriva il nuovo dpcm

Leggi su formiche

(Di martedì 19 gennaio 2021) Eppur si muove. La sicurezzaitaliana fa un passo in avanti. Il secondoattuativo deldi sicurezza nazionale cibernetica, cioè la rete di controlli di sicurezza dell’equipaggiamento tech della rete italiana introdotta dal “decreto” un anno e mezzo fa, è stato incardinato alla Camera e Senato dopo aver incassato il parere favorevole del Consiglio di Stato. Il cordone che dovrà proteggere la rete 5G italiana da intrusioni inizia a prendere forma. A dirigere i lavori c’è il Dis (Dipartimento per l’informazione e la sicurezza), con il vicedirettore con delega alRoberto Baldoni. Il sistema di controlli dei Centri di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) si avvia alla sua fase conclusiva per entrare in azione, salvo imprevisti, entro la fine del 2021. Si tratta del ...