La Russia ha effettuato un’esercitazione aeronavale al largo della Scozia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tra il 27 e il 29 novembre una complessa serie di manovre aeronavali russe si è tenuta al largo della costa occidentale della Scozia, in quel tratto di Oceano Atlantico compreso tra l’Irlanda e le isole Ebridi. La ricognizione satellitare ha individuato, infatti, il cacciatorpediniere della classe Udaloy Vice-Ammiraglio Kulakov e la corvetta della classe InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tra il 27 e il 29 novembre una complessa serie di manovre aeronavali russe si è tenuta alcosta occidentale, in quel tratto di Oceano Atlantico compreso tra l’Irlanda e le isole Ebridi. La ricognizione satellitare ha individuato, infatti, il cacciatorpediniereclasse Udaloy Vice-Ammiraglio Kulakov e la corvettaclasse InsideOver.

Agenore20 : @JeSuisSovranist @bordoni_russia Trump ha contro quel potere definito 'imperialismo americano' paga di non aver ef… - Agenore20 : @bordoni_russia @JeSuisSovranist un uomo solo che comanda in assoluto è utopia un generale senza esercito non vale… - DiplomaziaTW : RT @PaoloMauri78: La #Russia testa il suo ultimo sistema antimissili balistici #PRS1M da un poligono in #Kazakistan. I dettagli e il video… - DiplomaziaTW : La Russia ha effettuato un nuovo test anti missili balistici - Lukyluke311 : RT @PaoloMauri78: La #Russia testa il suo ultimo sistema antimissili balistici #PRS1M da un poligono in #Kazakistan. I dettagli e il video… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia effettuato Petrolio, Opec bloccata dall’ostruzionismo degli Emirati arabi Il Sole 24 ORE Sempre più russi rinunciano ai contanti: azzerano i prelievi al bancomat e pagano con la carta

Sempre più russi scelgono la carta. Secondo Aleksandr Vediakhin, primo vice direttore di Sber (ex Sberbank), il più grande istituto bancario del paese, il 39% della popolazione si affida esclusivament ...

Russia, guardia del corpo di Putin si suicida tra le mura del Cremlino

Un agente del FSO, incaricato di proteggere il presidente Vladimir Putin in qualità di guardia del corpo, è morto suicida al Cremlino, in Russia.

Sempre più russi scelgono la carta. Secondo Aleksandr Vediakhin, primo vice direttore di Sber (ex Sberbank), il più grande istituto bancario del paese, il 39% della popolazione si affida esclusivament ...Un agente del FSO, incaricato di proteggere il presidente Vladimir Putin in qualità di guardia del corpo, è morto suicida al Cremlino, in Russia.