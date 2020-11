Saviano su Maradona | “Lo credevo immortale”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Sono parole toccanti, che arrivano al cuore di tutti noi, quelle pronunciate dallo scrittore Robertonel giorno successivo alla morte del più grande calciatore che la storia del calcio mondiale abbia mai potuto regalarci. “Non pensavo fosse mortale, invece mi accorgo solo oggi che era un uomo e non il Dio nel cui culto, da ragazzino (sono del ’79, avevo 7 anni quando arrivò il primo scudetto e 10 quando arrivò il secondo) vivevo”.ricorda il Pibe de Oro sulle pagine de La Repubblica, e ci insegna come spiegare a chi non è di Napoli cosa Diego ha significato per loro: “L’insieme di tutto il meglio e il peggio che la mia terra ha generato. È tutto in quel bambino che sta giocando nel fango e quando gli chiedono cosa vorrebbe fare, risponde: giocare un mondiale e vincerlo. Come posso spiegare cheè stato ...

