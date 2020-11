Riapertura impianti sciistici, Ue: "Competenza nazionale" (Di giovedì 26 novembre 2020) "La decisione sull'attività sciistica è di Competenza nazionale, non europea". A mettere un punto sulla questione è il portavoce della Commissione europea Eric Mamer. Che mira così a chiudere il dibattito nato dopo la proposta da parte italiana di un "coordinamento" tra Paesi vicini per la Riapertura degli impianti. Un'ipotesi che non è piaciuta all'Austria né ad altri attori coinvolti.Commissione Ue: Presto approccio comune di raccomandazioniL'invito della Commissione è quello di osservare la massima "prudenza nel revocare le misure anti-Covid perché può provocare la recrudescenza del virus", in attesa di "rafforzare il coordinamento tra gli Stati e sviluppare presto un approccio di raccomandazioni". Sullo sci "decisioni nazionali"Il portavoce dell'Esecutivo Ue ha quindi chiarito, rispondendo oggi alle domande dei ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 26 novembre 2020) "La decisione sull'attività sciistica è di, non europea". A mettere un punto sulla questione è il portavoce della Commissione europea Eric Mamer. Che mira così a chiudere il dibattito nato dopo la proposta da parte italiana di un "coordinamento" tra Paesi vicini per ladegli. Un'ipotesi che non è piaciuta all'Austria né ad altri attori coinvolti.Commissione Ue: Presto approccio comune di raccomandazioniL'invito della Commissione è quello di osservare la massima "prudenza nel revocare le misure anti-Covid perché può provocare la recrudescenza del virus", in attesa di "rafforzare il coordinamento tra gli Stati e sviluppare presto un approccio di raccomandazioni". Sullo sci "decisioni nazionali"Il portavoce dell'Esecutivo Ue ha quindi chiarito, rispondendo oggi alle domande dei ...

