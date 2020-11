Napoli, l’ex difensore Renica: “Nel ’96 persi mia figlia. Maradona fu l’unico a chiamarmi” (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio, ancora di più chi con lui ha condiviso anni importanti al Napoli come Alessandro Renica, difensore dal 1985 al 1991. Su Facebook Renica ha raccontato un momento difficile della sua vita, fino ad oggi mai rivelato, che è riuscito a superare grazie al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte di Diego Armandoha sconvolto il mondo del calcio, ancora di più chi con lui ha condiviso anni importanti alcome Alessandrodal 1985 al 1991. Su Facebookha raccontato un momento difficile della sua vita, fino ad oggi mai rivelato, che è riuscito a superare grazie al L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

