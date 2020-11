I film | le serie e i documentari su Maradona da vedere assolutamente

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 novembre 2020) Diego: i, lee idaDiego Armandonon è stato soltanto uno dei più importanti, se non il più grande, calciatore della storia. È stato un simbolo, anche di riscatto sociale, che con la sua vita, fatta di grandi vittorie e sonore cadute, ha ispirato la realizzazione didi successo. Opere che oggi molti voglionoo ri, in tv e in streaming, dopo la tragica notizia della morte del Pibe de Oro. Ecco allora una selezione dei più belli. La diretta dei funerali didi Kusturica Uno dei più emblematici è sicuramentedi Kusturica, ...