Bertolaso sindaco di Roma, Meloni: da parte mia nessun veto ma ci stiamo ancora ragionando (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si va verso la candidatura di Guido Bertolaso a Roma per il centrodestra? Giorgia Meloni non lo esclude: ”stiamo prendendo in considerazione Bertolaso come candidato sindaco a Roma del centrodestra, ma non è l’unico nome che stiamo prendendo in considerazione. Non ci sono da parte mia, differentemente da quanto si è detto, dei veti” sull’ex capo della Protezione civile”. Bertolaso, gli alleati vogliono garanzie C’è Forza Italia dietro il nome di Bertolaso ed è logico che gli alleati – Lega e Fratelli d’Italia – vogliano garanzie sul modello di governo da adottare nella Capitale in caso di vittoria. L’ex capo della Protezione civile era già in campo per il Campidoglio nel 2016 ma decise di soprassedere ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si va verso la candidatura di Guidoper il centrodestra? Giorgianon lo esclude: ”prendendo in considerazionecome candidatodel centrodestra, ma non è l’unico nome cheprendendo in considerazione. Non ci sono damia, differentemente da quanto si è detto, dei veti” sull’ex capo della Protezione civile”., gli alleati vogliono garanzie C’è Forza Italia dietro il nome died è logico che gli alleati – Lega e Fratelli d’Italia – vogliano garanzie sul modello di governo da adottare nella Capitale in caso di vittoria. L’ex capo della Protezione civile era già in campo per il Campidoglio nel 2016 ma decise di soprassedere ...

frances61777683 : RT @MinistroEconom1: Il Centrodestra starebbe convergendo sulla candidatura di Bertolaso per la corsa a sindaco di Roma. Concluso il manda… - ReverendoAdria1 : RT @MinistroEconom1: Il Centrodestra starebbe convergendo sulla candidatura di Bertolaso per la corsa a sindaco di Roma. Concluso il manda… - SecolodItalia1 : Bertolaso sindaco di Roma, Meloni: da parte mia nessun veto ma ci stiamo ancora ragionando - Roxy19794 : RT @MinistroEconom1: Il Centrodestra starebbe convergendo sulla candidatura di Bertolaso per la corsa a sindaco di Roma. Concluso il manda… - roberto_ave : RT @MinistroEconom1: Il Centrodestra starebbe convergendo sulla candidatura di Bertolaso per la corsa a sindaco di Roma. Concluso il manda… -