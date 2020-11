Il lavoro che verrà. L’impatto della tecnologia e i future trends (Di martedì 24 novembre 2020) A partire dagli anni Duemila l’avvento della digitalizzazione ha comportato notevoli cambiamenti in seno all’organizzazione del lavoro, i quali hanno subito un’intensa accelerazione soprattutto negli ultimi anni, aprendo scenari inediti e sui generis: lo sviluppo del web 2.0, la diffusione di dispositivi portativi quali laptop, smartphone e tablet, la circolazione di big data hanno rivoluzionato le tradizionali modalità di resa della prestazione, segnando una netta differenziazione rispetto al passato. Dapprima, la rivoluzione digitale in atto ha posto in luce tutta la propria inedita portata nell’ambito dell’industria manifatturiera con riferimento alla quale, non a caso, è stato coniato l’allusivo termine di Industry 4.0 per indicare l’innovativo percorso intrapreso dall’automazione industriale volto ad utilizzare tecnologie in grado ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) A partire dagli anni Duemila l’avventodigitalizzazione ha comportato notevoli cambiamenti in seno all’organizzazione del, i quali hanno subito un’intensa accelerazione soprattutto negli ultimi anni, aprendo scenari inediti e sui generis: lo sviluppo del web 2.0, la diffusione di dispositivi portativi quali laptop, smartphone e tablet, la circolazione di big data hanno rivoluzionato le tradizionali modalità di resaprestazione, segnando una netta differenziazione rispetto al passato. Dapprima, la rivoluzione digitale in atto ha posto in luce tutta la propria inedita portata nell’ambito dell’industria manifatturiera con riferimento alla quale, non a caso, è stato coniato l’allusivo termine di Industry 4.0 per indicare l’innovativo percorso intrapreso dall’automazione industriale volto ad utilizzare tecnologie in grado ...

