Coronavirus | il monito di Ibrahimovic | Non lo sfidate | non siete Zlatan

Visualizza questo post su InstagramRicorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. Vinciamo noi! @regionelombardia.officialUn post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamZlatanIbrahimovic) in data: 29 Ott 2020 alle ore 3:52 PDT"Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi". Parola di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, positivo qualche settimana fa e tornato a disposizione della squadra dopo essere guarito, lancia un monito a tutti i cittadini: "Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus". E se a dirlo è chi si crede invincibile, c'è da ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus monito Coronavirus, Addio a Giovanni Montoni: “un monito per tutti” BaraondaNews Mancini sul Covid nel calcio: "Ci sta distruggendo, ma aprirei gli stadi"

Roberto Mancini rimarca l'emergenza Covid ma lancia un monito: "Ci sono club che hanno bisogno di incassi, manderei più pubblico negli stadi".

Coronavirus, la procura FIGC incontra Lotito. Mancini vuole più tifosi allo stadio

11.12 - Ospite di Sportlab, per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha parlato dei tifosi allo stadio in periodo di pandemia.

Roberto Mancini rimarca l'emergenza Covid ma lancia un monito: "Ci sono club che hanno bisogno di incassi, manderei più pubblico negli stadi".