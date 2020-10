Sanremo | i dettagli riguardanti la 71esima edizione della kermesse

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Amadeus ha confessato che nonostante l'emergenza Coronavirus starebbe lavorando per far sì che2021 si svolga a marzo. Festival di2021, Amadeus svela data e cast su Notizie.it.

AnonymeRai : ? Sanremo, Coletta (Rai 1): 'Lo spartiacque per valutare i dettagli anche produttivi e sul pubblico è gennaio'… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo dettagli

Terzo: Sanremo 2021 non ha alcun senso anche per gli investitori ... Altra fumata nera per gli investimenti che rischia tragicamente di proseguire, azzerando il commercio al dettaglio. Infine, mi ...Amadeus torna a parlare del Festival di Sanremo 2021 e conferma la data d'inizio, svelando poi qualche interessante anticipazione.