Musica, amore e gossip. Pago si racconta a Storie italiane (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutta la verità di Pago. Dopo la vittoria a Tale quale show, dove ha dimostrato di essere un vero fuoriclasse, chiude la porta al gossip. Per mesi si è parlato di lui, della ex (Miriana Trevisan) e di Serena Enardu (con la quale è finita male). Adesso Pago pensa al futuro: Musica, lavoro e suo figlio - nato dal matrimonio con Miriana Trevisan. Pago torna in Rai è interviene a Storie italiane. "Sono innamorato della vita", dice alla Daniele che lo incalza sulla vita privata. "Sono single? A me non è mai piaciuta questa parola perché sembra che tu non voglia avere a che fare con l'amore e invece io ci voglio avere a che fare assolutamente, sono sempre innamorato della vita e ..."

