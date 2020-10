Formazioni ufficiali Inter-Borussia Moenchengladbach | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ledi, sfida valida per la prima giornata del gruppo B di. I nerazzurri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e faranno di tutto per partire con il piede giusto in Europa. Di contro, i tedeschi proveranno a contendergli tre punti importanti ai fini del passaggio del turno. Di seguito le scelte degli allenatori per gli undici di partenza del match che prenderà il via alle ore 21.00 di mercoledì 21 ottobre.: In attesa: In attesa