Coronavirus, verso il nuovo Dpcm: Giuseppe Conte ha svelato l’orario della conferenza stampa (Di domenica 18 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo il vertice tenutosi oggi a Palazzo Chigi con i i capidelegazioni dei partiti che sostengono il Governo, il Premier Conte ha comunicato, tramite un post sui social, l’orario della conferenza stampa nella quale parlerà delle nuove misure del nuovo Dpcm. “Questa sera in diretta da Palazzo Chigi”, ha scritto Conte su Facebook a corredo di una foto nella quale compare l’orario della conferenza: 21.30. Tutti sintonizzati, quindi, per conoscere le ultime novità.L'articolo Coronavirus, verso il nuovo Dpcm: Giuseppe Conte ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020)ha rotto il silenzio. Dopo il vertice tenutosi oggi a Palazzo Chigi con i i capidelegazioni dei partiti che sostengono il Governo, il Premierha comunicato, tramite un post sui social, l’orarionella quale parlerà delle nuove misure del. “Questa sera in diretta da Palazzo Chigi”, ha scrittosu Facebook a corredo di una foto nella quale compare l’orario: 21.30. Tutti sintonizzati, quindi, per conoscere le ultime novità.L'articoloilha ...

Nuovo dpcm, le misure. Sono ancora molti i nodi da sciogliere in merito alle nuove misure restrittive. Nella giornata di oggi ci sarà una conferenza stampa del premier, Giuseppe Conte, che illustrerà ...

