Coronavirus, Sileri: “Riapertura stadi? Ho la mia idea. Evitiamo gli abbracci” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parola a Pierpaolo Sileri.Il viceministro della Salute, intervistato ai microfoni di 'Agorà', trasmissione in onda su Rai Tre, è tornato a parlare della possibile riapertura degli stadi al pubblico. "Bene le partite, benissimo riaprire gli stadi ma con regole ferree. Gli abbracci nelle esultanze, ad esempio, si possono evitare. La medicina è fatta di calcolo del rischio, lo zero non lo avremo mai, ma è chiaro che abbracciarsi o esultare è una cosa che si può evitare. Il contatto fisico fa parte del lavoro, ma l'esultanza e gli abbracci sono una cosa extra che aumenta il rischio di contagio. Li dove si può evitare un contatto è bene farlo. Avrò una cena con i miei amici e non potremo abbracciarci perché farlo significherebbe rompere delle regole di buon senso", ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parola a Pierpaolo.Il viceministro della Salute, intervistato ai microfoni di 'Agorà', trasmissione in onda su Rai Tre, è tornato a parlare della possibile riapertura deglial pubblico. "Bene le partite, benissimo riaprire glima con regole ferree. Gli abbracci nelle esultanze, ad esempio, si possono evitare. La medicina è fatta di calcolo del rischio, lo zero non lo avremo mai, ma è chiaro che abbracciarsi o esultare è una cosa che si può evitare. Il contatto fisico fa parte del lavoro, ma l'esultanza e gli abbracci sono una cosa extra che aumenta il rischio di contagio. Li dove si può evitare un contatto è bene farlo. Avrò una cena con i miei amici e non potremo abbracciarci perché farlo significherebbe rompere delle regole di buon senso", ...

Mediagol : #Coronavirus, Sileri: 'Riapertura stadi? Ho la mia idea. Evitiamo gli abbracci' - Notiziedi_it : Coronavirus, Sileri “Il vaccino non arriverà prima del 2021” - Notiziedi_it : Coronavirus: Pierpaolo Sileri esclude la proroga dello stato di emergenza, “per ora” - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Coronavirus: Pierpaolo Sileri esclude la proroga dello stato di emergenza, 'per ora' - sulsitodisimone : Coronavirus: Pierpaolo Sileri esclude la proroga dello stato di emergenza, 'per ora' -