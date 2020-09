Scuola, per tornare in classe necessario il doppio tampone. I medici: ci sarà il caos (Di sabato 26 settembre 2020) Attestazione di nulla osta all?ingresso o al rientro a Scuola. E? il certificato che il pediatra di famiglia o il medico di base, rilascerà dopo aver preso in carico il paziente... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 settembre 2020) Attestazione di nulla osta all?ingresso o al rientro a. E? il certificato che il pediatra di famiglia o il medico di base, rilascerà dopo aver preso in carico il paziente...

myrtamerlino : #Ibrahimovic positivo al #Covid19, ma il #Milan gioca come se nulla fosse. Se la stessa cosa fosse successa in una… - matteosalvinimi : Sanità, lavoro, scuola, cultura: in diretta da Formello (Roma) all’evento “ITACA20.20” per presentare idee e proget… - Antonio_Tajani : Sommando la maleducazione di alcuni ragazzi alle politiche per la scuola di questo governo, ecco il risultato. I ba… - mrstbri : RT @NicolaPorro: C'è un motivo vero per il quale dovremmo abolire il valore legale del titolo di studio. Ce lo spiega @GcristianoD in quest… - KonsumerItalia : RT @alexgiamby: #Daleggere via @KonsumerItalia Caos scuola a Napoli, la Konsumer: “Allerta meteo scusa per non risolvere i problemi” - Camp… -