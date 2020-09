Coronavirus | continua l' aumento dei nuovi casi

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Aumentano ancora idiin Italia. Sono 1.912 icontagi registrati nelle ultime 24 ore, e 20 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.801. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 107.269tamponi, per un totale di 10.894.963 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi.Il totale dei dimessi/guariti è di 222.716 (+954), mentre gli attuali positivi sono 47.718 (+938). Ad oggi sono 2.737 i ricoverati con sintomi, di questi 244 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 44.737 persone.La regione dove è stato registrato il maggior numero di, nelle ultime 24 ore, è la Lombardia (277), seguita da Campania (253), Lazio (230), ...

Altri 253 positivi nelle ultime 24 ore in Campania. Sono stati 7579 i test effettuati, i guariti 150, due in deceduti. “Non si scherza più, non sono più accettabili i comportamenti registrati fino a i ...ma il peggioramento della situazione sanitaria in Europa dovuta al crescente numero di casi di Covid-19 ha obbligato il governo irlandese e rialzare le barriere. Ma l’Irlanda continua a fare ...