Perché c’è un’inchiesta sull’esame di italiano del calciatore Luis Suarez a Perugia (Di martedì 22 settembre 2020) (foto: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)Il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantore ha scoperto che l’esame di lingua italiana a cui si è sottoposto il calciatore Luis Suarez – che gioca per il Barcellona, in attesa di capire quale sarà il suo prossimo futuro – si sarebbe svolto con pesanti irregolarità. È stata aperta un’indagine e sui giornali sono uscite alcune intercettazioni secondo cui l’Università per stranieri di Perugia avrebbe concordato con l’attaccante uruguaiano le domande prima di fargli effettivamente sostenere la prova, coinvolgendo la commissione d’esame – volto all’attestazione del livello B1 di conoscenza della lingua – che gli avrebbe garantito un ... Leggi su wired (Di martedì 22 settembre 2020) (foto: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)Il procuratore capo diRaffaele Cantore ha scoperto che l’esame di lingua italiana a cui si è sottoposto il– che gioca per il Barcellona, in attesa di capire quale sarà il suo prossimo futuro – si sarebbe svolto con pesanti irregolarità. È stata aperta un’indagine e sui giornali sono uscite alcune intercettazioni secondo cui l’Università per stranieri diavrebbe concordato con l’attaccante uruguaiano le domande prima di fargli effettivamente sostenere la prova, coinvolgendo la commissione d’esame – volto all’attestazione del livello B1 di conoscenza della lingua – che gli avrebbe garantito un ...

