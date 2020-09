Chi l’ha visto? anticipazioni della puntata di mercoledì 16 settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 16 settembre su Rai 3 Prosegue l’appuntamento del mercoledì con lo storico programma di Rai 3 Chi L’ha visto? un appuntamento fisso per milioni di spettatori ma anche un servizio utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Mercoledì 16 settembre un nuovo appuntamento in prima serata. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Chi l’ha visto? anticipazioni puntata in onda mercoledì ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi l’ha? ledi mercoledì 16su Rai 3 Prosegue l’appuntamento del mercoledì con lo storico programma di Rai 3 Chi L’ha? un appuntamento fisso per milioni di spettatori ma anche un servizio utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Mercoledì 16un nuovo appuntamento in prima serata. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuticronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Chi l’hain onda mercoledì ...

