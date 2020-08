Ferragosto, vacanze: 30 milioni di pernottamenti, 11% in meno rispetto al 2019 (Di sabato 15 agosto 2020) Il maggior numero di presenze nella settimana di Ferragosto si registrerà nelle località marine e di montagna. Un andamento leggermente migliore si registrerà anche nelle località dei laghi, a differenza delle città d'arte che continuano a soffrire la mancanza dei turisti stranieri Leggi su firenzepost

ROMA – Questa di Ferragosto è la settimana migliore dell’estate finora dal punto punto di vista turistico, ma ancora lontana dalle performance degli anni passati e del tutto insufficiente a recuperare ...Ferragosto, tempo di esodi, vacanze e relax. Tutti si concedono almeno un giorno di svago in estate proprio il 15 agosto, anche coloro che non hanno la fortuna di andare in ferie. Secondo Escort Advis ...