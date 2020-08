Roma, Raggi disponibile a fare le comunarie M5s per placare i malumori. Manovre nel Pd, Zingaretti: “Noi non la sosterremo mai” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il passaggio alle comunarie per legittimare la candidatura di Virginia Raggi. E per mettere fine alle polemiche di chi ha criticato la sua “fuga in avanti” e parla di “buco democratico” nel M5s Romano. Dopo aver ottenuto la possibilità di ricandidarsi grazie al voto nazionale su Rousseau, che ha reso nullo il suo primo (mezzo) mandato da consigliera d’opposizione, in Campidoglio si ventila l’ipotesi di ricorrere alle primarie interne, “consigliate” dallo statuto del Movimento 5 stelle (ma non obbligatorie). Fonti vicine alla sindaca spiegano che la stessa prima cittadina auspica che si svolga questo passaggio “nel caso vi siano altre candidature, ovviamente”. A confermarlo a Ilfattoquotidiano.it il capogruppo pentastellato Giuliano Pacetti: “Esiste questa ... Leggi su ilfattoquotidiano

