“Pollice verde” troppo alto nel Vesuviano: coltiva marijuana sul terreno comune (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – I carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno arrestato per coltivazione e detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Aveva avviato in un terreno confinante con la propria abitazione, tra piante comuni, la coltivazione di 5 piante di cannabis indica. Ciascuna aveva raggiunto l’altezza di 1 metro e mezzo e complessivamente un peso di 4,450 chilogrammi. Le piante erano destinate verosimilmente alla produzione di stupefacente da destinare alla vendita al dettaglio. Occultati in tre diversi mobili, infatti, i militari hanno rinvenuto 68 grammi di “marijuana” già essiccata. 10 grammi erano già stati suddivisi in 7 dosi, pronte per la cessione. Sequestrati anche ... Leggi su anteprima24

