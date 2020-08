ULTIM'ORA - Coronavirus, Campania: torna una nuova mini zona rossa (Di martedì 11 agosto 2020) Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dopo il parere dell’Unità di Crisi Covid, ha firmato una nuova ordinanza che prevede l'istituzione di una nuova mini zona rossa. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA 64 clandestini positivi al Virus a Pozzallo, da dove nei giorni scorsi sono fuggiti in decine, emergenz… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Lazio, trattativa ai dettagli per David Silva Operazione nella fase finale, arriva a parametro ze… - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? Blaise Matuidi lascia la Juventus: il francese pronto a firmare con l’Inter Miami ? #SkySport… - MichelaRoi : RT @fanpage: ULTIM'ORA La nuova ordinanza di Vincenzo De Luca - MPolithanos : RT @SkySporl: ULTIM’ORA MERCATO Clamorosa trattativa sull’asse Torino-Milano. Conte ha chiesto Bonucci per sostituire Skriniar, destinato a… -

Vicenza: Caretta (Fdi), 'poliziotti accusati di razzismo per aver fermato straniero'

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Poliziotti accusati di razzismo per aver chiesto le generalità a uno straniero che si è rifiutato di fornirle, scappando e venendo in seguito fermato da un'altra pattuglia ...

Coronavirus, il bollettino si impenna: 89 nuovi positivi in Sicilia

PALERMO - Sono 89 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi 71 sono migranti e 64 riguardano le verifiche di un solo sbarco a Pozzallo. I siciliani sono 18. I positivi sono a C ...

