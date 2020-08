Coronavirus: il bollettino del 9 agosto, nuovo picco (Di domenica 9 agosto 2020) I dati in merito alla diffusione da Coronavirus in Italia continuano ad avere un andamento altalenante, tra nuovi picchi e drastici cali, nelle ultime 24 ore si registra infatti un nuovo aumento. In totale dall’inizio dell’epidemia sono 250.566 persone che hanno contratto il virus. Il bollettino del 9 agosto Nella giornata di domenica si registrano 463 nuovi casi di Coronavirus, 310 attualmente positivi (per un totale di 13.263). 2 invece i decessi, per un totale di 35.205. 763 persone sono ricoverate con sintomi in ospedale, mentre 45 sono ricoverati in terapia intensiva, altri 12.455 sono invece in isolamento domiciliare. Focolaio in Toscana 23 dei nuovi casi sono stati individuati in Toscana dove si sono generati due focolai Covid-19 causati dal ... Leggi su thesocialpost

