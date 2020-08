Sicilia, ancora migranti positivi. A Porto Empedocle residenti in corteo: basta sbarchi (video) (Di venerdì 7 agosto 2020) Più di settemila migranti sbarcati in Sicilia nel mese di luglio. Risultato: un picco di casi positivi. Sui trenta segnalati nella giornata di ieri la maggior parte sono immigrati. La gestione di questa emergenza è stata tardiva e lacunosa, in ogni caso non è stata in grado di tranquillizzare le popolazioni locali, i sindaci, gli amministratori della Regione. L’assessore Razza: da Roma ancora non definito il protocollo sanitario “Dodici migranti positivi provenienti dall’hotspot di Lampedusa e ora a bordo della nave. Nessuna sorpresa”, l’assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza tira le somme con rammarico. “Apprendo poi dai nostri sanitari che operano in provincia di Ragusa che sono stati ... Leggi su secoloditalia

